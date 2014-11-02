سبق علمي .. اكتشاف «كورونا» الإبل في 20 دقيقة

طور مختبر الوثبة البيطري التابع لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية فحصاً مسحياً سريعاً للكشف عن فيروس كورونا في الإبل خلال 20 دقيقة فقط، وهو سبق علمي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم.

وأفاد محمد جلال الريسي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في الجهاز إن هذا الفحص سيتم توفيره في المختبرات البيطرية التابعة للجهاز خلال الأيام القليلة المقبلة وسيكون متاحاً لمربي الإبل للاستفادة منه، مؤكداً حرص الجهاز على نقل هذه المعرفة إلى المختبرات الأخرى في الدولة والمنطقة لتعميم الفائدة.

مرجع

وأوضح أنه تم تكليف إدارة المختبرات البيطرية بتقديم الدعم الفني وتدريب الكوادر التابعة للمختبرات الأخرى في الدولة فيما يخص فحوصات فيروس « كورونا » في الإبل، بالإضافة إلى إعداد دراسة حول متطلبات تأهيل عدد من مختبرات الدولة لتتمكن من تفعيل فحص كورونا لديها، حيث أصبح مختبر الوثبة البيطري بمثابة المرجع للجهات المختصة والمختبرات في الدولة فيما يخص تحاليل فيروس كورونا في الإبل.

وأضاف: «نظراً لأهمية وجود مختبر مرجعي وطني في الدولة لتحاليل فيروس الكورونا في الإبل فقد تم التواصل مع وزارة البيئة والمياه لإمكانية الإعلان الرسمي بأن يكون مختبر الوثبة البيطري التابع للجهاز مختبرا مرجعيا وطنيا في الدولة».

تقنيات

من جانبها، قالت الدكتورة سلامة سهيل المهيري مديرة إدارة المختبرات البيطرية في الجهاز إنه منذ بداية ظهور فيروس كورونا عمل مختبر الوثبة البيطري على سرعة تفعيل تحليل الكشف عن هذا الفيروس في الحيوانات وخاصة الإبل، من خلال الكشف على الحمض النووي للفيروس باستخدام تقنيات البيولوجيا الجزيئية أو ما يسمى «RTPCR »، وهي التقنية المستخدمة عالمياً لتأكيد الإصابة بالفيروس.

وأشارت إلى أنه تم تحليل ما يزيد على 23 ألف عينه حتى الأن للكشف عن فيروس كورونا، ويعتبر مختبر الوثبة المختبر البيطري الوحيد الذي يقوم بهذا التحليل في الدولة وهو نفس التحليل المعتمد من قبل المختبرات العالمية و المنصوص عليه في الوثائق الرسمية لمنظمة صحة الحيوان OIE.

جودة

وأوضحت أن مختبرات البيطرة التابعة للجهاز هي مختبرات معتمدة من هيئة الاعتماد البريطانية (UKAS) وفق نظام الجودة آيزو 17025 والذي يضمن دقة نتائج التحاليل، مشيرةً إلى أن الوقت اللازم للانتهاء من التحليل للكشف عن وجود فيروس كورونا من عدمه يعتبر من العوامل المهمة والمؤثرة في الكشف المبكر عن الفيروس.

ومن هذا المنطلق فقد قام مختبر الوثبة البيطري بتفعيل فحص سريع للكشف عن فيروس كورونا في الإبل ليعطي النتيجة خلال 20 دقيقة فقط وهو الفحص الأول من نوعه على مستوى العالم و الذي من المؤكد سوف تستفيد منه المختبرات الأخرى في المنطقة.

الأمن الحيوي

أكد محمد جلال الريسي أن استراتيجية الجهاز تحرص على المساهمة في تحقيق الأمن الحيوي الذي يعنى بضمان صحة الحيوان والارتقاء بالإنتاج الحيواني وتأمين إمداد الغذاء وضمان سلامته.