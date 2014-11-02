مسؤولون في الشارقة: علم الدولة يضيء الدوائر والمؤسسات والمنازل

أكد مسؤولون ومواطنون في الشارقة التجاوب الجماهيري مع مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برفع العلم الاماراتي على الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة والمنازل وذلك لتكون رسالة للعالم أجمع أننا لسنا إمارات، نحن دولة الامارات.

وأكد طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية أن كلمة العلم تعني الوطن، الانتماء والولاء والمحبة، مشيرا إلى أن العلم رمز كبير لدولتنا الفتية.

وقال: إن رفع العلم على مؤسساتنا ودوائرنا الحكومية ومنازلنا لتعرف أجيالنا المقبلة قيمته، مشيدا بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

رمز

وقال سيف المدفع الرئيس التنفيذي لإكسبو الشارقة: إن العلم سيكون مرفوعا عاليا على عدة أماكن في اكسبو الشارقة حبا وانتماء لهذه الدولة المعطاءة، موضحا أن علم الامارات رمز للوطنية ولابد ان يكون خفاقا في السماء، ليراه الجميع وليتعلم أبناؤنا معنى الانتماء والأصالة وحب الوطن ليكون في مجرى الدم بالنسبة لهم.

وقال محمد راشد رشود الحمودي عضو المجلس الاستشاري للشارقة: تبقى رايات الأمم موضع احترام الشعوب فهي التي ترتفع في احتفالاتها لترمز إلى انتصاراتها وأمجادها وبها تشحذ الشعوب همة أجيالها، ونحن أبناء هذه الدولة الفتية ندرك قبل كل شعوب الدنيا معنى الانضواء تحت راية جمعتنا ووحدتنا وجعلتنا في مقدمة الدول بعد أن حبانا الله سبحانه وتعالى بخير النعم، نعمة القيادة الحكيمة والسياسة الرشيدة التي وضعتنا على مسارات النهضة ومنحتنا رفاهية العيش وازدهار الحال في أمن وأمان واستقرار.

وأضاف: حين نحتفي بيوم العلم فإننا نحتفي معه بيوم ميمون تولى فيه صاحب السمو الشيخ خليفة مقاليد حكم البلاد ليواصل بجهوده المخلصة وحكمته المعهودة مسيرة الخير والنماء والعطاء لوطن وحدته رؤية الوالد المؤسس زايد الخير طيب الله ثراه.

ولاء

قال محمد الحمودي: إن حب الوطن والولاء للقيادة واحترام العلم والاعتزاز بنشيدنا الوطني يتجسد في ذلك الإقبال الرائع والمتواصل على مراكز الخدمة الوطنية التي أقامتها الدولة مؤخرا إنها خير دليل على نجاح قادة البلاد في تعزيز الولاء والانتماء وتوطيد دعائم التلاحم .