بالفيديو - دفاع إنتر البائس يمنح بارما فوزا لم يتحقق منذ 6 جولات

هل تريد أن تعرف مدى البؤس الذي وصل إليه إنتر ميلان؟ يكفي القول إنه خسر أمام بارما، الذي لم يفز منذ 6 جولات كاملة، حتى وجد النيراتزوري البائس وصعقه بهدفين نظيفين.

بارما خسر أمام روما، خسر من أودينيزي، خسر من جنوه، خسر من أتالانتا، خسر من ساسولو، خسر من تورينو حتى.

لكن بارما رغم أنه منهار فعليا في جدول الكالتشيو، فاز على إنتر ميلان البائس بهدفين سجلهما باولو دي تشيليو في الدقيقتين 5 و76.

إنتر ميلان يظل في المركز الثامن بجدول الدوري الإيطالي، بعدما جمع 15 نقطة من 10 مباريات.

فالفريق الذي كان في 2010 بطلا للثلاثية، اليوم لم يفز خلال 10 مباريات سوى في 4، وتعادل في 3 وسقط في 3.

والخسارة أمام بارما تحققت بسبب دفاع ساذج للغاية من الفريق الذي يقوده ملهم نابولي والتر ماتزاري.

الهدف الأول جاء من كرة عرضية سجل منها دي تشيليو.

والهدف الثاني جاء بعد تصويبة ضعيفة من أنطونيو كاسانو، خطبت في دفاع إنتر، لتذهب إلى دي تشيليو الذي كان واقفا بلا رقيب، ووضع الكرة من بين قدمي حارس النيراتزوري البائس.

شاهد الهدف الثاني لبارما: