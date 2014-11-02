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النني يسقط كهربا في قمة مصرية بسويسرا تحت عيون حمودي

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النني يسقط كهربا في قمة مصرية بسويسرا تحت عيون حمودي النني يسقط كهربا في قمة مصرية بسويسرا تحت عيون حمودي

شارك محمد النني لاعب وسط بازل في المباراة التي فاز بها فريقه 2-0 على جراسهوبرز الذي يضم محمود عبد المنعم "كهربا" يوم السبت.

وحل جراسهوبرز ضيفا على بازل ضمن الجولة الـ14 من الدوري السويسري.

وشارك النني في المباراة كاملة، بينما بدأ كهربا المباراة أساسيا وخرج في الدقيقة 53 بعدما حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 39.

بينما شاهد أحمد حمودي جناح بازل المباراة من على مقاعد البدلاء.

وسجل سكالشن جاشي وديرليس جونزاليس ثنائية بازل في الدقيقتين 23 و47.

ورفع بازل رصيده إلى 29 نقطة في صدارة المسابقة بفارق نقطتين عن ملاحقه زيورخ.

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