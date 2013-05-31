عمومية "المعلمين" تبحث تعديل قانون النقابة غدا.. والمستقلون يتظاهرون ضد مجلس "الإخوان"

"عبدالمقصود": سنقر ميثاق شرف المعلم والميزانية.. و"زهران": الجمعية مخالفة للقانون

كتب : صبحي عبدالسلام ومحمد سليمان منذ 0 دقيقة

دعت النقابة العامة للمهن التعليمية، إلى اجتماع جمعية عمومية عادية، غدا السبت، يحضرها وزير التعليم الدكتور إبراهيم غنيم، وأعضاء النقابات الفرعية البالغ عددهم 1640، لتعديل قانون القابة ومناقشة الميزانية والنشاط والحساب المالي للعام الجديد.

وقال أحمد عبدالمقصود، أمين عام النقابة لـ"الوطن"، إن العمومية ستناقش اقتراحات الأعضاء بشأن قانون النقابة خصوصًا فيما يتعلق بآلية الانتخابات، لتُجرى بتصويت جميع معلمي الجمهورية، وليس بتصويت أعضاء اللجان النقابية فقط، كما كان يحدث، فضلا عن مناقشة الميزانية واللجان وعددها وآليات تشكيلها، وإقرار ميثاق المعلم الذي جرى إعداده الأيام الماضية.

فى سياق متصل، دعت الجبهة الحقوقية للمعلمين، جميع روابط وحركات المعلمين المستقلة للاحتشاد أمام النقابة أثناء انعقاد العمومية وتنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بسياسات مجلس النقابة المنتمي لتنظيم الإخوان، تجاه المعلمين.

واستنكر الدكتور محمد زهران، منسق الجبهة، عقد العمومية بمقر 6 أكتوبر، لافتًا إلى أن القانون ينص علي عقدها في مقر النقابة العامة، وأن الهدف من ذلك هو الابتعاد عن الوقفة الاحتجاجية التي سيجري تنظيمها.

وقال زهران، إن الوقفة تهدف مساءلة مجلس النقابة المحسوب على تنظيم الإخوان عن إيرادات المستشفيات والنوادي في النقابات الفرعية، فضلا عن الاحتجاج على رفع الاشتراكات الشهرية من 3 جنيهات إلي 4.5 دون عقد جمعية عمومية.

وأشار إلى أن الجبهة ستعرض على المعلمين ما أسماه بـ"تخاذل مجلس النقابة في مشروع قانون كادر المعلمين، ونسبة الـ50% الثانية بدل الكادر"، مضيفًا: "سنعرض تقصير النقابة في تلبية مطالب جموع المعلمين خصوصًا تثبيت المتعاقدين وإعادة تكليف خريجي كليات التربية".