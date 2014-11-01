أخبار عاجلة

عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

مظاهرات في أيرلندا احتجاجا على رفع تكاليف فواتير المياه

Google+ Print

نظم نشطاء معارضون، السبت، في أيرلندا أكثر من 100 مظاهرة احتجاجية في شتى أنحاء البلاد، احتجاجا على خطة قدمتها لرفع تكاليف فواتير المياه، حيث من المقرر أن يبدأ العمل بقيمة الفواتير الجديدة، في يناير المقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، «بي بي سي»، أن أكثر من 20 تظاهرة حاشدة خرجت في العاصمة، دبلن، وحدها، ضد خطط رفع تكاليف المياه، في إطار التدابير التقشفية المثيرة للجدل التي بدأت الحكومة في تطبيقها كجزء من خطتها لسداد قيمة خطة الإنقاذ المالي الدولي التي أجبرت على الدخول فيها في أعقاب الانهيار، الذي لحق بأكبر مصارفها البنكية، خلال 2010.

وتلك هي المرة الثانية خلال أسابيع التي تخرج فيها مظاهرات احتجاجية على السياسات المثيرة للجدل للحكومة، وشهد، أكتوبر، خروج عشرات الآلاف من الأشخاص في مسيرات بالعاصمة.


>

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا