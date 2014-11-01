مظاهرات في أيرلندا احتجاجا على رفع تكاليف فواتير المياه

نظم نشطاء معارضون، السبت، في أيرلندا أكثر من 100 مظاهرة احتجاجية في شتى أنحاء البلاد، احتجاجا على خطة قدمتها الحكومة لرفع تكاليف فواتير المياه، حيث من المقرر أن يبدأ العمل بقيمة الفواتير الجديدة، في يناير المقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، «بي بي سي»، أن أكثر من 20 تظاهرة حاشدة خرجت في العاصمة، دبلن، وحدها، ضد خطط رفع تكاليف المياه، في إطار التدابير التقشفية المثيرة للجدل التي بدأت الحكومة في تطبيقها كجزء من خطتها لسداد قيمة خطة الإنقاذ المالي الدولي التي أجبرت على الدخول فيها في أعقاب الانهيار، الذي لحق بأكبر مصارفها البنكية، خلال 2010.

وتلك هي المرة الثانية خلال أسابيع التي تخرج فيها مظاهرات احتجاجية على السياسات المثيرة للجدل للحكومة، وشهد، أكتوبر، خروج عشرات الآلاف من الأشخاص في مسيرات بالعاصمة.



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