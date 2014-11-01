بالفيديو - يوفنتوس يستغل تعثر روما بفضل بيرلو

روما، (إفي): استغل يوفنتوس تعثر مطارده روما ليبتعد بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه الثمين اليوم خارج ملعبه امام إمبولي بثنائية نظيفة في الجولة العاشرة.

اقتنص حامل اللقب في آخر ثلاثة مواسم النقطة 25، ليستعيد توازنه عقب الخسارة في الجولة الماضية امام جنوه.

ووسع يوفنتوس الفارق مع الوصيف روما الى ثلاث نقاط، بعد خسارة "الذئاب" في وقت سابق اليوم امام نابولي.

وجمدت الهزيمة رصيد إمبولي عند سبع نقاط في المركز الـ17.

تقدم فريق "السيدة العجوز" من ضربة ثابتة نفذها المتخصص والمخضرم أندريا بيرلو في الدقيقة 61.

ثم عزز التفوق المهاجم الإسباني الفارو موراتا من تصويبة جانبية رائعة في الدقيقة 72.

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