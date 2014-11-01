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الأرز الهندي بالبهارات

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الأرز الهندي بالبهارات الأرز الهندي بالبهارات

السبت 01-11-2014 18:07

تقدم الطاهية منال عبيدة وصفة الأرز الهندي بالبهارات خطوة بخطوة وبالصور ... وصفة سهلة وسريعة التحضير

 

 

   المقادير:

3 كوب أرز بسمتي منقوع

3 ملعقة طعام زيت

2 عود قرفة

10 حبات هال

8 حبات كبش قرنفل

2 ملعقة طعام كمون حب

 1 ملعقة صغيرة ملح

5 كوب ماء (أو مرق دجاج )

بصلة كبيرة مقطعة جوانح

زعفران (اختياري)

 

طريقة التحضير:

1. يوضع الزيت في الطنجرة وتقلب البهارات لتحميصها ثم يضاف البصل ويقلب فوق حرارة متوسطة ليأخذ لونا ذهبيا غامق قليلا

2.  يضاف الأرز ويقلب.

3 . يضاف الماء أو المرق والملح والزعفران للأرز

4.  عندما يغلي تخفض الحرارة ويغطى ¾ تغطية حتى يشارف على النضج

5.  قبل رفعه عن النار يغطى وجة الأرز بقطعة قماش نظيفة ويعاد الغطاء ويغلق باحكام ويترك ليرتاح 10 دقائق.

 

 

 

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