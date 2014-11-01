في ذكرى وعد بلفور “فتح” تؤكد حق شعب فلسطين في وطنه ودولته المستقلة

أكدت حركة فتح على حق شعب فلسطين في وطنه وأرضه وقيام دولته المستقلة ذات السيادة، وطالبت بريطانيا بالاعتراف الكامل بدولة فلسطين.

وقالت حركة فتح ـ في بيان صحفي اليوم السبت بمناسبة ذكري وعد بلفور الذي يصادف الثاني من نوفمبر من كل عام ـ ” إن شعب فلسطين وهو يجدد رفضه لوعد بلفور ويعتبره أفظع جريمة ضد الإنسانية ارتكبت بحق شعب فلسطين في هذا العصر ، فإن الحركة تؤكد تمسكها بحقوق شعبنا التاريخية والطبيعية في وطنه فلسطين وتعتبر الوعد ظلما عظيما “.

وأضافت، “إننا ونحن نرى في التصويت الرمزي بمجلس العموم البريطاني حول الاعتراف بدولة فلسطين كخطوة متقدمة فإننا نؤكد أن اعترافها الكامل بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية كبداية لرفع الظلم عن شعبنا أمرا لابد منه بالتوازي مع الضغط على دولة الاحتلال للقبول بحل عادل ومشروع للاجئين الفلسطينيين كما أقرتها الشرعية الدولية ، وجاء في قرارات الأمم المتحدة ، فبريطانيا اليوم أمام مسؤولية تاريخية أقلها مشاركة العالم إرادته في رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني ، ومساعدته في تحقيق طموحاته وآماله في الاستقلال”.

وحيت حركة فتح صمود شعب فلسطين في مدنه وقراه في فلسطين التاريخية واعتبرته بينة لأحقيته بأرضه ووطنه التي كان فيها ومازال منذ فجر التاريخ ، واعتبرته أعظم برهان على الحقيقة الفلسطينية في الأرض المقدسة.

وأكدت أن نضال وكفاح شعب فلسطين سيستمر حتى تحقيق أهدافه الوطنية ، وأضافت أن هذا الشعب العظيم يؤمن بحقوقه في أرضه ووطنه ويدرك سبل تحريرها وهو على العهد والقسم حتى يتحقق وعد الأحرار بالحرية والاستقلال وقيام دولة فلسطينية بعاصمتها القدس على أرض فلسطين.

أ ش أ