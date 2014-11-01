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شرطة جنوب إفريقيا تعتقل فيتناميين بتهمة تهريب قرون حيوان وحيد القرن

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شرطة جنوب إفريقيا تعتقل فيتناميين بتهمة تهريب قرون حيوان وحيد القرن شرطة جنوب إفريقيا تعتقل فيتناميين بتهمة تهريب قرون حيوان وحيد القرن

شرطة جنوب إفريقيا

ألقت شرطة جنوب أفريقيا القبض على اثنين من الفيتناميين بتهمة تهريب قرون حيوان الكركدن.

وذكرت “فوكس نيوز” الأمريكية الليلة أن الشرطة صادرت كميات كبيرة من قرون الكركدن كانت بحوزة المتهمين بعد وصولهما الى مطار جوهانسبرج الدولى قادمين من موزمبيق فى طريق العودة الى فيتنام.

ومن المنتظر أن يمثل الرجلان أمام المحكمة بعد غدًا “الاثنين” ، فيما تبحث الشرطة مدى صلتهما بشبكة تهريب دولية للحيوانات المعرضة لخطر الإنقراض.

تجدر الاشارة الى أن مواطنى الصين وفيتنام يقبلون على استخدام قرون الكركدن لأغراض علاجية خاصة لعلاج الضعف الجنسى.

أ ش أ

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