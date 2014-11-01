"غداً نلتقي" بعهدة رامي حنّا كتابةً وإخراجاً

انتهى الممثّل والمخرج السّوري رامي حنّا من كتابة نص مسلسل "غداّ نلتقي"، الذي كتبه بالشّراكة مع زميله الفنان السّوري إياد أبو الشّامات.

وسيقوم رامي حنّا أيضاً بإخراج العمل، فيما تنتجه شركة "كلاكيت"، ومن المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل 2015.

"غداً نلتقي" عمل درامي اجتماعي معاصر، يحكي قصصاً سوريّة، فيما لم يتم بعد تسريب أي أسماء من الفنّانين المرشّحين لبطولة العمل.

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