حب سوري لبناني في "الخندق الغميق"

أعلن الفنان والمخرج السوري سيف الدين سبيعي عن الاستعداد لإطلاق مسلسله الجديد "حب في الخندق الغميق" خلال شهر ونصف.

وأوضح سبيعي أنّ العمل الذي يحمل اسم أحد أحياء بيروت الشهيرة، سيكون عمل سوري لبناني مشترك، عن نص للكاتب السوري هوزان عكو.

ويحكي العمل قصص حب في بيروت أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وتدور أحداث هذه القصص في حي "الخندق الغميق" البيروتي الشهير الذي كان السوريون يذهبون للسكن فيه كثيراً".

ورشّح السبيعي عدة فنانين للمشاركة بالعمل مثل: قصي خولي، ومكسيم خليل، ورفيق سبيعي، ورفيق علي أحمد، ونادين نجيم، ورولا حمادة، وكارلوس عازار ...

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