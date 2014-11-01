صور جديدة لنجوم هوليوود يحتفلون بالهالويين

يحتفل نجوم هوليوود كلّ عام بعيد جميع القديسين أو ما يُعرف بالـ Halloween؛ كلٌّ على طريقته الخاصة والغريبة بعض الشيء.

فإلى جانب الإطلالات الغريبة، التي تفرضها هذه المناسبة، هناك بعض الطقوس التي يتقيّد بها أصحاب العيد، مثل توزيع الحلوى في الطرقات وعلى الأطفال، وتزيين البيوت والشوارع باليقطين والألعاب المرعبة والساخرة، و رواية القصص عن جولات الأشباح في الليل.

هذا العام، لم يغب نجوم العالم عن الاحتفالات الخاصّة بالـ Halloween كالسنوات السابقة. لكن ما اختلف هو الإطلالات الغريبة والعجيبة التي ظهروا بها، إذ حاول معظم النجوم تقليد بعضهم البعض، من حيث الشكل والحركات.

سبق ونشرنا بعض الصور للنجوم وهم يحتفلون بالعيد، وهنا نقدّم لكم بعض الشخصيات العالمية الأخرى، التي احتفلت بعيد القديسين، ونشرت صورها على مواقع التواصل الاجتماعي:

Ivy Blue ابنة النجمين Jay Z و Beyonce تحوّلّت إلى الفنان الراحل Michael Jackson، بينما ظهرت والدتها على طريقة شقيقته Janet Jackson.

North West ابنة النجمين Kim Kardashian و Kanye West ارتدت سترة سوداء مع فرو أبيض اللون، فبدت كأحد أنواع الكلاب الأليفة.

الممثلة الكوميدية Ellen DeGeneres هي من أكثر الذين لفتوا النظر إليهم في هذه المناسبة، لأنها ارتدت فستان زفاف ووضعت قناعاً يشبه أمل علم الدين زوجة النجم العالمي George Clooney.

Hillary Duff: لم تقلّد أيّاً من النجوم في إطلالتها، بل ارتدت كالشخصيات الخيالية التي تظهر في الأفلام والمسلسلات الخاصة بالأطفال.

الإعلامية Lara Spencer اختارت هذا العام أن تتشبّه بالأمير George ابن الأمير William والدوقة Kate Middleton.

الصحافية والمذيعة الأمريكية Amy Robach، تقمصت شخصية النجمة العالمية Angelina Jolie في فيلمها السينمائي الأخير Maleficent.

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