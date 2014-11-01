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«صحة سوهاج» تشكل لجنة لفحص الأغذية المدرسية للتأكد من سلامتها

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«صحة سوهاج» تشكل لجنة لفحص الأغذية المدرسية للتأكد من سلامتها «صحة سوهاج» تشكل لجنة لفحص الأغذية المدرسية للتأكد من سلامتها

قال مصطفى والى مدير عام الطب الوقائى، بمديرية الصحة بمحافظة سوهاج، إن المديرية قامت بتشكيل لجنة لاخذ عينات مختلفة من مصادر المياة والبسكويت المدرسى وباقى محتويات الوجبة المدرسية المقدمة لطلاب مدرسة بنى عمار الابتدائية بمدينة طهطا وذلك بعد حدوث حالات مغص واشتباة فى تسمم ل 34 حالة من أبناء المدرسة عقب تناولهم وجبة البسكويت المدرسى ضمن مقررات التغذية المدرسية.

وأشار والى إنه تم تحويل العينات للمعمل المشترك للتأكد من حقيقة الأمور وهل هناك بكتريا بهذة الوجبات هى السبب وراء تلك الحالات أم إنها حالات مغص معتادة وأن ما حدث لباقى التلاميذ هو مجرد إيحاء بالمرض .

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