بالصور.. اختفاء 47 شخصًا هاجروا بطريقة غير شرعية بأسيوط

قال يوسف ناجى يوسف محامى فى تصريحات صحفية،اليوم، إن عدد من الأسر بمركز أبنوب وكلوه للبحث عن ذويهم الذين سافروا مع أحد سماسرة الهجرة غير الشرعية بينهم 10 أشخاص حرروا له توكيلات بشكل رسمى حيث أن تغيبهم قارب علي الشهرين.

وأوضح يوسف،أن المتغيبين معظمهم أقباط ويصل عددهم الى أكثر من 47 أبا من مركز أبنوب سافروا من محافظة أسيوط متوجهين الى الإسكندرية وتم تقلهم الى منطقة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة استعدادا للسفر الى أحدى لدول الأوربية بطريقة غير شرعية.

وأضاف يوسف، أن آخر إتصال تليفونى جرى بين الشباب وأسرهم كان يوم 6/9/2014 بعدها تم إغلاق التليفونات وتم دفع 30 ألف جنيه مقدما لأحد السماسرة من ركز أبنوب بعد الإتفاق على 50 ألف لكل فرد، بأ الأهالى فى القلق بعد سماعهم عن غرق أكثر من سفينه وبعدما طالت لمدة بدأنا فى اتخاذ عدد من الإجراءات

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وأضاف : توجهت يوم 14 /10 / 2014وحررنا محضر بمحافظة الإسكندرية رقم 1192 للمطالبه بسرعة التحرى البحث عن المفقودين ،وتوجهت بعدها الى مركز شرطة رشيد وحررت محضر رسمى رقم 4654 لسنة 2014 وفى المحضر اتهمت أصحاب المراكب التى نقلت الشباب ذلك وفقا للمعلومات التى مع ذويهم حيث حررنا محاضر ضد كلا من ،اسامة

> محمد سالم من بلطيم كقر الشيخ ،وحنفى محمد أحمد أحمد فراج ومقيم برج غيزل كفر الشيخ ، وعيد محمد محمد الدرس من مركز مطوبس كفر الشيخ ،وفهيم محمود الأذلى وشهرته أبو مريم من مركز مطوبس كفر الشيخ وتوجهت بعدها لى مكتب مساعد وزير الخارجية لشئون القنصلية.

وقال : ” تقدمنا بشكوانا ومواصفات المفقودين وصورهم .وتقدمنا بشكوى لمباحث الأموال العامة بمحافظة البحيرة، وحررت محضرا رسميا تحت رقم 2/308 أحوال قسم الأموال العامة ضد ممدوح صطفى أحمد سيد وشهرته (سعداوى ) وهو الشخص الذى أتفقت معه الأهالى بمركز أبنوب ودفعت له 30 ألف جنيه على كل فرد وطالب محامى المتغيبين المسئولين سرعة البحث عن الشباب المفقودين” .