«بكري» لـ«حماس»: «موتوا بغيظكم.. وتدمير باقي الأنفاق الرد الوحيد عليكم»

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن قيام عناصر من «حماس» بالإساءة للجيش يؤكد أن الحركة بدأت تفقد رشدها بعد إغلاق الأنفاق التي جعلت من هذه العناصر «أغنياء حرب»، بحسب تعبيره.

وكتب «بكري» على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، السبت، «الإساءة للجيش المصري العظيم من قبل عناصر حماس توكد ان حماس قد فقد ترشدها بعد إغلاق الإنفاق التي جعلت من هذه العناصر أغنياء حرب».

وأضاف «بكري» «أن (حماس) في أزمة وهي تريد الخروج من أزمتها بافتعال أزمة مع مصر وتعمد الإساءة للجيش المصري. (موتوا بغيظكم)، نحن نعرف حقيقة أهدافكم».

وتابع «بكري»: «نحن نعرف أن الشعب الفلسطيني يكتوي من نار أفعالكم ، ولذلك نحن نفرق بين أشقاءنا الفلسطينيين وبينكم.. والرد الوحيد عليكم هو تدمير ما تبقي من الأنفاق».

الإساءة للجيش المصري العظيم من قبل عناصر حماس توكد ان حماس قد فقد ترشدها بعد إغلاق الإنفاق التي جعلت من هذه العناصر أغنياء حرب . نحن نعرف