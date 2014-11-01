النيابة العامة تأمر بإحالة 4 خلايا إرهابية للقضاء العسكرى تنفيذا لقرار الرئيس

وافقت النيابة العامة على إحالة 4 خلايا إرهابية ألقت قوات الأمن القبض عليهم اليوم السبت إلى القضاء العسكري تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط 4 خلايا إرهابية ضمت 34 عنصراً وبحوزتهم عبوات ناسفة، وأسلحة نارية وبيضاء، وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة، وكميات كبيرة من المواد الكيميائية وأدوات تصنيع العبوات الناسفة، وزجاجات مولوتوف معدة للإستخدام وألعاب نارية، وأجهزة لاسلكى، أجهزة كمبيوتر، وكاميرات تصوير، وعدد كبير من الهواتف المحمولة”.

وتبين تورط المتهمون فى إرتكاب العديد من الحوادث الإرهابية ومن بينها إلقاء عبوات متفجرة بمحيط قسم شرطة ثان الإسماعيلية وبفناء مدرسة السلام الإعدادية بنات وإضرام النيران فى عدد من سيارات الشرطة ، ومشاركتهم فى التعدى على بعض المنشآت الهامة وإحداث شغب وقطع الطريق بمحافظة الإسماعيلية”، بالإضافة إلي إستهداف البنية التحتية بمحافظة الشرقية من أبراج كهرباء ضغط عالى وأبراج شبكات المحمول، وخطوط التليفونات الأرضية، وشبكات المياه الرئيسية، وإستهداف عدد من سيارات الشرطة، وسيارات توزيع الصحف، وإعداد وزرع العبوات الناسفة بمبنى الإدارة التعليمية ، ومحطة السكة الحديد بمنيا القمح.

كما استهدف المتهمون عدد من سيارات الشرطة ومحولات الكهرباء وخطوط السكة الحديد بسوهاج وإضرام النيران بإحدى سيارات الشرطة بمدينة دمنهور مما أسفر عن إصابة ثلاثة مجندين.