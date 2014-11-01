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«تموين الغربية» تضبط كمية كبيرة من المكملات الغذائية منتهية الصلاحية بطنطا

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«تموين الغربية» تضبط كمية كبيرة من المكملات الغذائية منتهية الصلاحية بطنطا «تموين الغربية» تضبط كمية كبيرة من المكملات الغذائية منتهية الصلاحية بطنطا

وزارة والتجارة الداخلية

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية، من ضبط  كمية كبيرة من أدوية مكملات غذائية وكريمات مساج داخل سيارة ملاكي عليها علامات تجارية مقلدة لإحدى شركات الأدوية ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام تم التحفظ على المضبوطات.

كان العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، قد تلقى بلاغا من أحمد محمد طه سيد احمد مندوب شركة إبن سينا للأدوية بقيام شركة أوراوي لتجارة الأدوية بتقليد المنتج الخاص بدواء نيوتفال مكمل غذائي التي تقوم الشركة بانتاجه وتقليد العلامة التجارية الخاصة بالشركة وقيام الشركة بتوزيع المنتج باستخدام السيارة رقم 46107ملاكي المنوفية على الصيدليات بمدينة طنطا.

تم الاتصال بالشركة والاتفاق على شراء كمية من الأدوية المذكورة على أن يتم التسليم اسفل كوبري المشاه بالطريق السريع أول طنطا تم إعداد كمية وتم ضبط السيارة قيادة سامي محمود السيد سليمان خطاب29سنة سائق مقيم قرية الدلجمون مركز كفر الزيات وبرفقته محمد مصطفى يوسف الشوربجي 30سنة مقيم قرية كفر عصام مركز طنطا وبحوزتهما 125عبوة نيوتفال مكمل غذائي بداخل كل عبوة 10أقراص انتاج 6/2014 انتهاء 6/2017عليها علامات تجارية مقلدة لشركة إبن سينا للأدوية ،200عبوة فارغة عليها علامات تجارية مقلدة لشركة إبن سينا للأدوية معدة للتعبئة،280عبوة جريم كلير غسيل مهبلي انتاج 6/2013 انتهاء 6/2016يشتبه في كونها مغشوشة، و53عبوة نيوتربنا مكمل غذائي بداخل كل عبوة 20 قرص انتاج 7/2014 انتهاء 7/2016 يشتبه في كونها مغشوشة كما تم ضبط 16عبوة كريم مساج انتاج 8/2014 انتهاء 8/2017يشتبه في كونها مغشوشة.

وبسؤال السائق نفى صلته بالمضبوطات وبسؤال مرافقه  قرر أنه مندوب بالشركة واعترف بملكية المضبوطات لـ احمد حلمي إبراهيم خطاب 34سنة مقيم المساكن الشعبية بركة السبع بمحافظة المنوفية  وتم استدعائه واعترف بملكيته للمضبوطات ونفي كونها مغشوشة تحرر المحضر 21021جنح قسم اول طنطا وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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