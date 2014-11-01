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بالفيديو – متعب يهدر ركلة جزاء برعونة

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بالفيديو – متعب يهدر ركلة جزاء برعونة بالفيديو – متعب يهدر ركلة جزاء برعونة

أهدر عماد متعب مهاجم الأهلي ركلة جزاء على الفريق الأحمر في مباراة ألعاب دمنهور بالاسبوع السابع من الدوري المصري.

الأهلي أنهى الشوط الأول مع دمنهور متعادلا بهدف لمثله. سجل متعب هدف الشياطين الحمر، وتعادل حمدي فتحي لألعاب دمنهور.

لكن قبل نهاية الشوط حصل الأهلي على ركلة جزاء، جاء بها للفريق الأحمر باسم علي الظهير الأيمن.

متعب تصدى لتصويب الكرة بوصفه الهداف الأبرز في تشكيل الأهلي وقائد الفريق الأحمر.

وسدد متعب في منتصف المرمى، ثم تأخر في متابعة الكرة، رغم أنه لم يجد ضغطا كبيرا من لاعبي دمنهور إلا بعد فترة.

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فيديو اليوم السابع

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