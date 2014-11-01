بالفيديو - ' سحر أسود ' .. قائم دمنهور ومتعب يمنعان الأهلي من التسجيل

فرصة غريبة ضاعت.. الأهلي لم يستطع التسجيل في مرمى ألعاب دمنهور بسبب القائم وبسبب مهاجمه عماد متعب!

موسى يدان بدأ هجمة جيدة للأهلي خلال الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول في لقاء الجولة السابعة من الدوري المصري.

يدان سدد كرة ممتازة من بين قدمي حارس دمنهور، لكن الكرة اصطدت بالقائم وعادت لمنطقة الجزاء.

محمود تريزيجيه كان مندفعا من الخلف، وقابل الكرة بتصويبة قوية.

لكن الكرة التي مرت من الجميع، توقفت عند خط المرمى.. لماذا؟ لأن عماد متعب كان واقفا بلا تركيز لتصطد به الكرة.

وكان متعب في موقف تسلل ليفسد حتى أمل أن يتابع تريزيجيه الكرة مجددا في الشباك.

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