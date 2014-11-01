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ضبط سائق بتهمة حيازة نصف كيلو جرام حشيش بطنطا

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ضبط سائق بتهمة حيازة نصف كيلو جرام حشيش بطنطا ضبط سائق بتهمة حيازة نصف كيلو جرام حشيش بطنطا

مخدر الحشيش

ألقى  ضباط مباحث مركز طنطا، القبض على سائق وبحوزته 2طربة حشيش تزن نصف كيلو جرام بقصد الإتجار.

تلقى اللواء عبد اللطيف الحناوي مدير المباحث الجنائية، إخطارا من مأمور مركز طنطا  بتمكن المقدم سامي الرويني رئيس مباحث المركز والنقيب أحمد عليمي معاون المباحث والقوة المرافقة لهما  من ضبط المتهم محمد شحاتة إسماعيل أبو قحف 33سنة سائق وعثر بحوزته على 2طربة حشيش تزن نصف كيلو جرام ومبلغ مالي 200جنيه .

اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتحرر المحضر 43822جنايات مركز طنطا وأخطرت  النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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