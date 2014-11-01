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ضبط 4 آلاف لتر مياه داخل محطة بدون ترخيص بكفر الزيات

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ضبط 4 آلاف لتر مياه داخل محطة بدون ترخيص بكفر الزيات ضبط 4 آلاف لتر مياه داخل محطة بدون ترخيص بكفر الزيات


> تمكن ضباط مباحث بالغربية من ضبط 4 آلاف لتر مياه داخل محطة مياه مقطرة بدون ترخيص بقرية حسيبه مركز كفر الزيات قبل تعبئتها في جراكن وبيعها للمواطنين على انها مياه نقية صالحة للشرب.

كانت معلومات قد توفرت للعميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بقيام حسين محمد بهجت أبو جازية 38 سنة تاجر مقيم قرية منشأت سليمان مركز كفر الزيات بإنشاء محطة مياه مقطرة بدون ترخيص بقرية حسيبه وجهزها بالأدوات اللازمة لتنقية المياه وتعبئتها داخل جراكن عليها علامات وبيانات تجارية وهمية وبيعها للجمهور على انها مياه نقية صالحة للشرب مما يضر بالصحة العامة.

وتمكنت حملة مكبرة من ضبط 313زجاجة مياه عليها علامة تجارية وهمية بإسم مكة معدة للبيع،2 تنك معبأ بالمياه سعة التنك 2000 لتر معدة للتعبئة،ألف استيكر 1500غطاء للزجاجات ،1100زجاجة فارغة معدة للتعبئة،4 فلاتر مياه ،4 أجهزة تغليف.

تم التحفظ على المضبوطات واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد البيع ، وتحرر المحضر 41426 جنح مركز كفر الزيات وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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