برلين تبحث عن وسائل لحظر مسيرة للـ«هوليجانز» ضد السلفيين

تبحث السلطات الألمانية عن وسائل لحظر مسيرة للـ«هوليجانز» اليمين المتطرف، في 15 نوفمبر بالعاصمة برلين، ويسعى الداعون لها لحشد 10 آلاف شخص تحت شعار «ضد السلفيين والأسلمة وسياسة العزلة».

وذكر تليفزيون «آر بي بي» أن منظمي التظاهرة المقرر لها أمام بوابة براندبورج، رفعوا العدد المحتمل للحضور من ألف إلى عشرة آلاف شخص، لكن مصادر بالشرطة أكدت أنه من السابق لأوانه التكهن بالأرقام.

وظهرت المخاوف بعد أن قام أربعة آلاف و800 من أنصار حركة تطلق على نفسها «هوليجانز ضد السلفيين»، التي تضم مشجعي كرة القدم من مثيري العنف والنازيين الجدد، بالدخول في مواجهات مع الشرطة في كولن الأسبوع الماضي.

وقررت العديد من الأندية في دوري الدرجة الأولى والثانية بألمانيا، منع دخول المشجعين الذين يحملون شعارات هذه المجموعة أو قمصانا تحمل اسمها المختصر« Ho.Ge.Sa » إلى مدرجاتها.

وسيصدر القرار بشأن تظاهرة برلين على الأرجح من القضاء.

وتسعى السلطات في برلين لإقناع القضاء عن طريق الصور والفيديو بأن هذه الحركة ليست سياسية، ولكنها مظاهرة لجماهير كرة قدم مرتبطة باليمين المتطرف الذي ينتهج العنف دائماً.