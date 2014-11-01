بالصور..ضبط شخصين بالمنوفية وبحوزتهم 52 لفافة بانجو

ألقت قوات أمن المنوفية اليوم السبت القبض على مسجل سرقات عامة وعاطل وبحوزتهم 52 لفافة بانجو وذلك قبل توزيعهم على عملائهم بمركز قويسنا .

حيث تم القبض على محمد فادى محمد الشبراوى 33 سنة ومقيم مساكن الزهور بندر قويسنا ( مسجل سرقات عامة فئة ج ) وبحوزته 33 لفافة صغيرة الحجم من نبات البانجو المخدر .

كما تم ضبط أحمد فرج محمد مصيلحى28 سنة عاطل ومقيم بندر قويسناوبحوزته 19 لفافة صغيرة الحجم من نبات البانجو المخدر ؛ سلاح أبيض ( مطواه قرن غزال ) ؛ هاتف محمول ؛ مبلغ مالى .

> وتم تحرير محاضر بالوقائع السابقة والتحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق .