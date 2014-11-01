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بالصور..ضبط شخصين بالمنوفية وبحوزتهم 52 لفافة بانجو

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بالصور..ضبط شخصين بالمنوفية وبحوزتهم 52 لفافة بانجو بالصور..ضبط شخصين بالمنوفية وبحوزتهم 52 لفافة بانجو

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ألقت قوات أمن المنوفية اليوم السبت القبض على مسجل سرقات عامة وعاطل وبحوزتهم 52 لفافة بانجو وذلك قبل توزيعهم على عملائهم بمركز قويسنا .

حيث تم القبض على محمد فادى محمد الشبراوى 33 سنة ومقيم مساكن الزهور بندر قويسنا ( مسجل سرقات عامة فئة ج ) وبحوزته 33 لفافة صغيرة الحجم من نبات البانجو المخدر .

كما تم ضبط أحمد فرج محمد مصيلحى28 سنة عاطل ومقيم بندر قويسناوبحوزته 19 لفافة صغيرة الحجم من نبات البانجو المخدر ؛ سلاح أبيض ( مطواه قرن غزال ) ؛ هاتف محمول ؛ مبلغ مالى .
> وتم تحرير محاضر بالوقائع السابقة والتحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق .

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