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ليبيا تغلق مطار «الأبرق» شريان الحياة في الشرق لأسباب أمنية

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ليبيا تغلق مطار «الأبرق» شريان الحياة في الشرق لأسباب أمنية ليبيا تغلق مطار «الأبرق» شريان الحياة في الشرق لأسباب أمنية

قال مدير مطار «الأبرق» الدولي، أبوبكر العبيدي، السبت، إن إطلاق الصواريخ أجبر السلطات على إغلاق المطار، الذي يمثل الباب الرئيسي إلى شرق ليبيا الخاضع لسيطرة الليبية.

وأضاف العبيدي أن المسلحين أطلقوا مرارا صواريخ «جراد» على المطار، الواقع شرقي بنغازي، وتم تعليق جميع الرحلات لأسباب أمنية.

يذكر أن مطار «بنغازي» مغلق، منذ مايو، مما يعني أن إغلاق مطار «الأبرق» سيجعل شرق البلاد معتمدا فقط على مطار في طبرق، حيث مقر مجلس النواب، مع الأخذ في الاعتبار خطورة الطرق في شرق ليبيا.

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