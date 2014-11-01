معارضون سعوديون: الأمن اعتقل مواطنة بتهمة «التطاول على الإسلام»

قال نشطاء سعوديون معارضون، السبت، إن السلطات السعودية اعتقلت الناشطة في مجال حقوق الإنسان، سعاد الشمري بتهمة «التطاول على الإسلام».

وندد النشطاء بما وصفوه «حملة السلطات السعودية الهادفة إلى إسكات أي صوت معارض»، وقال ناشط لوكالة الأنباء الفرنسية، «فرانس برس»، إنها معتقلة في سجن في جدة، غرب السعودية.

وكتبت زوجة الناشط رائف بدوي، إنصاف حيدر، على موقع «تويتر»: «سعاد الشمري مسجونة حاليا في جدة بتهمة الإساءة للإسلام مثلها مثل رائف بدوي».

وقال أحد الناشطين إن «تهمة الشمري تهمة تلصق بكل مدافع عن حقوق الإنسان»، في حين وصف آخر أن ما حدث لـ«الشمري» يأتي ضمن «حملة تهدف إلى إسكات الجميع»، وفق قوله.

وفي السياق ذاته قالت منظمة العفو الدولية، خلال أكتوبر، إن «السلطات السعودية تسعى إلى التخلص من كل الأصوات التي تطالب بإصلاحات سياسية».

يذكر أن سعاد الشمري أسست مع رائف بدوي، الناشط في المجتمع المدني، موقع «الشبكة الليبرالية السعودية الحرة»، الذي ينتقد الهيئة الدينية في المملكة السعودية، بينما يقضي «بدوي» عقوبة بالسجن 10 سنوات صدرت بحقه، في سبتمبر 2014، بتهمة الإساءة للإسلام.

كانت «الشمري» علقت على حسابها على «تويتر» فوق صور لرجل يقبل يد رجل دين ملتح: «لاحظ الغرور والزهو على وجهه حين يجد عبدا يقبل يده»، وفي تغريدة أخرى كتبت: «حرض عليّ بكل المنابر وخرجت بيانات وتحريض على قتلي واعتقالي، كفروني وفسقوني لأني أنتقد شيوخهم».