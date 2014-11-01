مباشر – الأهلي 1-1 ألعاب دمنهور.. متعب يهدر ركلة جزاء

تابعوا مع FilGoal.com مباشرة موقعة الأهلي وألعاب دمنهور في الجولة السابعة من عمر الدوري المصري.

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الأهلي يبحث عن فوزه الأول بعدما تعرقل أمام الإسماعيلي ثم الأسيوطي سبورت في المسابقة المشتعلة.

ويلعب أحمد عبد الظاهر كمهاجم وحيد في خط المقدمة بالأهلي، بعد إصابة عمرو جمال بقطع في الرباط الصليبي خلال لقاء الأسيوطي.

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ورغم أهمية المباراة للأهلي، لكن لازال الفريق الأحمر غير مسيطر على مجريات اللقاء أمام دمنهور.

دمنهور مسيطر على اللقاء، بل وسدد عرفوتو كرة كادت تباغت الأهلي لولا التصدي الجيد للحارس أحمد عادل عبد المنعم.

وصلت المباراة حتى الدقيقة 30 والأهلي في حال غير جيد.. لكنه على الأقل خطف هدفا عن طريق عماد متعب بعدما سدد بيسراه كرة قوية إثر عرضية من محمود تريزيجيه.

لكن حال الأهلي التي يرثى لها تسببت في هدف لصالح ألعاب دمنهور عن طريق حمدي فتحي.

وقبل نهاية الشوط الأول بثوان، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح باسم علي ظهير الأهلي، لكن عماد متعب أهدرها.