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7 وزراء يجتمعون لبحث دعم المتحف الكبير الأحد

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تجتمع اللجنة الوزارية التي شكلها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، صباح الأحد، لبحث آليات دعم مشروع المتحف المصري الكبير، إلى جانب التعامل السريع مع ما يواجهه من معوقات، خاصة على الصعيد التمويلي.

تضم اللجنة وزراء «الآثار، والسياحة، والاستثمار، والتخطيط، والمالية، والتعاون الدولي، والإسكان».

وقال الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، إن هذه الخطوة تؤكد اهتمام القيادة السياسية بالمشروعات الأثرية القائمة، وفي مقدمتها المتحف الكبير، باعتباره يمثل واحداً من أهم المشروعات القومية التي تعود بنفعها على مختلف قطاعات الدولة، مشيرا إلى أنه يسهم فى الحفاظ على مقومات الحضارة المصرية ومفرداتها.

وأضاف «الدماطي» أن مثل هذه المشروعات الضخمة تحتاج إلى العمل المشترك بين جميع الجهات والقطاعات لإنجازها.

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