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بالصور.. الأقصر تستضيف مؤتمر الجمعية المصرية لدراسة أمراض الجهاز الهضمي والكبد

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بالصور.. الأقصر تستضيف مؤتمر الجمعية المصرية لدراسة أمراض الجهاز الهضمي والكبد بالصور.. الأقصر تستضيف مؤتمر الجمعية المصرية لدراسة أمراض الجهاز الهضمي والكبد

استضافت محافظة الأقصر، الجمعة، فعاليات مؤتمر الجمعية المصرية لدراسة أمراض الجهاز الهضمى والكبد لمتابعة طرق العلاج الحديث لفيروس “سى ” وإستخدام المناظير الحالات المختلفة لتشخيصه وإستخدام الأدوية الجديدة فى هذا المجال.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من أطباء الكبد والجهز الهضمي بمحافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان الي جانب حضور الدكتور جمال عصمت مستشار منظمة الصحة العالمية وأستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب القاهرة وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية والدكتور يحى الشاذلى رئيس وحدة الجهاز الهضمى والكبد بجامعة عين شمس ومجموعة من المتخصصين فى الجهاز الهضمى والكبد بطب القصر العينى وعين شمس.

يهدف المؤتمر للتواصل مع أطباء الصعيد للتعرف على كيفية إستخدام العلاج الجديد لفيروس سى ” سوفالدي”.

وقال الدكتور يحى الشاذلى رئيس وحدة الجهاز الهضمى والكبد بجامعة عين شمس أن عقار “سوفالدى” يعد ثورة علمية وتقدم رهيب فى علاج فيروس سى مشيرا الي أن حصلت عليه بالتزامن مع عرضها بأٍسواق الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

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