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بالصور.. محافظ أسوان يفتتح معرض للأنشطة الطلابية بمشاركة 250 طالب وطالبة

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بالصور.. محافظ أسوان يفتتح معرض للأنشطة الطلابية بمشاركة 250 طالب وطالبة بالصور.. محافظ أسوان يفتتح معرض للأنشطة الطلابية بمشاركة 250 طالب وطالبة

افتتح اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان معرض للأنشطة الطلابية فى العلوم والهندسة والذي نظمه مركز التطوير التكنولوجي بمدرسة اللغات المتميزة بصحاري لتشجيع وتنمية الطلاب علي الاهتمام بالانضمام إلي برامج العلوم والهندسة.

 ورافق المحافظ خلال الافتتاح محمد الحواتى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، حيث أكد مصطفي يسري للمعلمين والطلاب المشاركين فى هذا المعرض علي مساندة وتشجيعها لتنمية القدرات والمهارات الفكرية والإبداعية لدي هذا الجيل الجديد من أطفالنا وشبابنا.

 وأشار إلى أن ذلك هو السبيل الوحيد لنهضة وتقدمها بين الأمم من خلال تخريج كوادر شبابية قادره علي العطاء والانتماء للوطن وقيادته للمستقبل برؤى وأفكار تواكب التقدم التكنولوجي والعلمي في كافة المجالات ،

ومن جانبه أشار محمد الحواتي إلى أن تنظيم هذا المعرض يتم لأول مرة بهدف تشجيع الطلاب علي الاهتمام بالعلوم و الابتكارات الهندسية وفتح آفاق جديدة أمام إبداعاتهم لإستثمارها فى بناء وتنمية مجتمعهم ، لافتاً إلي أن المعرض ضم 145 مشروع إبتكارى مابين الهندسي و العلمي والأدبي بمشاركة نحو 250 طالب وطالبه يمثلون 5 مدارس أبتدائي و 13 مدرسة أعدادي و 7 مدارس ثانوي بالإضافة إلي 4 مدارس لغات خاصة و 2 مدرسة للتربية الفكرية .

وفي نهاية المعرض، قرر مصطفي يسري منح جميع المشاركين في المعرض شهادات تقدير.

 

 

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