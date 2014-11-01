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مدير أمن المنوفية يأمر بالإخطار الفورى عقب العثور على أى أجسام غريبة

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مدير أمن المنوفية يأمر بالإخطار الفورى عقب العثور على أى أجسام غريبة مدير أمن المنوفية يأمر بالإخطار الفورى عقب العثور على أى أجسام غريبة

 

أرشيفية

وجه اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية الضباط والافراد باليقظة التامة والإخطار الفوري في حالة الاشتباه في أى أجسام غريبة، مؤكدًا على ضرورة إنهاء إجراءات المترددين على المركز بسرعة ومراعاة حقوق الإنسان والبعد الاجتماعى .

جاء ذلك خلال تفقد مدير الأمن أقسام الشرطة بمركزى تلا والشهداء وتفقد غرف “الحجز -السلاح النوبتجية”, وكذلك تفقد إدارة قوات الأمن حيث تفقد غرف المطبخ،عنابر الاعاشه والتدريب).

كما فاجئ مدير أمن الخدمات بالمنطقة الصناعية ونقطة شرطة المنطقة الصناعية والتقى مدير الأمن بالضباط والأفراد والمجندين وحثهم على بذل مزيد من الجهد والتدريب والالتزام بحسن المظهر والانضباط في الخدمات.

 

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