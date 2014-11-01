وزير الخارجية يستقبل مبعوث سكرتير عام الأمم المتحدة لليبيا

استقبل وزير الخارجية سامح شكري اليوم “السبت” مبعوث سكرتير الأمم المتحدة إلى ليبيا برناندينو ليون ، لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، والجهود المبذولة لدفع الحوار السياسي هناك بمشاركة جميع الأطراف التي تنبذ العنف والإرهاب.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي أن شكري تناول خلال اللقاء دور آلية دول الجوار الجغرافي لليبيا في تمكين المؤسسات الشرعية الليبية في استعادة الأمن والاستقرار، كما عرض الجهود المصرية المبذولة لدعم الحكومة الليبية في بناء المؤسسات ورفع القدرات.

وأضاف المتحدث أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور المشترك بين مصر والأمم المتحدة بشأن الأوضاع في ليبيا، موضحا أن مبعوث سكرتير الأمم المتحدة قدم الشكر والتقدير لمصر على دعمها لجهود الأمم المتحدة في هذا الشأن.

أ ش أ