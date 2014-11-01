استقرار حالة الطبيب الأمريكى المصاب بإيبولا مع استمرار العزل الصحى

أكدت مؤسسة الخدمات الصحية والمستشفيات بمدينة نيويورك الأمريكية اليوم السبت أن حالة الطبيب كريج سبنسر المصاب بفيروس إيبولا أصبحت مستقرة، حيث يتلقى العلاج في مستشفى بيلفو.

وأفاد بيان صادر عن المؤسسة حسبما ذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية أنه وفقا للتقدم الطبي واستجابة سبنسر للعلاج، فإن حالته انتقلت من خطيرة لمستقرة، وسيظل معزولا مع تلقيه العلاج بالكامل.

ويتلقى سبينسر العلاجات المضادة للفيروسات والبلازما بالمستشفى، فيما تم إيداع مورجان ديكسون خطيبة سبنسر الحجر الصحي، حيث ستظل هناك لمدة 21 يوما.

وظهرت أعراض إيبولا على سبنسر عقب عودته من إفريقيا ، بعدما ارتفعت حرارته إلى ما فوق 39 درجة مئوية وأصيب بآلام في البطن ، وتم إدخاله لمستشفى بيلفو التي أعدت خصيصا لتولى الإصابات المحتملة بإيبولا في مدينة نيويورك.

أ ش أ