إجراء 6 آلاف عملية جراحية بمستشفيات جامعة القاهرة خلال سبتمبر الماضى

استعرض الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة تقرير المتابعة الشهرية لأداء المستشفيات الجامعية عن شهر سبتمبر 2014 .. وتضمن إحصائيات علاج المرضى بمستشفيات الجامعة ومستشفي الاستقبال والطوارئ بالمنيل الجامعي ووحدات الرعايات بالمستشفيات والغسيل الكلوي والمناظير والأشعة بأنواعها والتحاليل الطبية.

وأوضح التقرير أن أعداد مرضى الإستقبال بمستشفيات قصر العينى و الإستقبال والطوارئ الجديدة والأطفال الياباني وأبو الريش بالمنيرة والأمراض الباطنة والنساء والتوليد والمنيل التخصصي ومركز السموم ومركز رعاية الحالات الحرجة خلال شهر سبتمبر، بلغ 36 ألفاً و 761 مريضاً، فيما وصل عدد المرضى المترددين على العيادات الخارجية لإجراء الكشف الطبي والفحوصات الطبية بالمستشفيات الجامعية إلى نحو 112 ألف مريض.

وبلغ عدد المرضى الذين يتلقون العلاج فى الأقسام الداخلية 19 ألفاً و787 مريضاً. كما أظهر التقرير أعداد مرضى الرعايات المختلفة بكل مستشفى من المستشفيات الجامعية خلال نفس الشهر ،والتى بلغت 366 مريضاْ بمستشفى المنيل الجامعي، و146 بمستشفى الإستقبال والطوارئ، و38 بمستشفى النساء والتوليد، و413 بمركز الحالات الحرجة، و50 بمستشفى الأمراض الباطنة، و334 بمستشفى الأطفال الياباني، و31 بمستشفى الأطفال بالمنيرة، و232 بمستشفى المنيل التخصصي. وبلغ عدد حالات دخول الأطفال المبتسرين 143 حالة.

وأظهر التقرير أن العمليات الجراحية التي أجريت للمرضى خلال شهر سبتمبر بمستشفيات الجامعة بلغ 6 آلاف و 125 عملية جراحية في مختلف التخصصات الطبية،إلى جانب 189 منظارجراحى .. وبلغ عدد الغسلات الكلوية 3 آلاف و 344 غسلة لعدد 998 مريضًا.

كما أجريت بالمستشفيات الجامعية خلال نفس الشهر 7 آلاف و325 أشعة موجات صوتية، وألف و663 منظاراً تشخيصياْ، و32 ألف و567 أشعة عادية، و8 آلاف و702 أشعة مقطعية، و430 أشعة رنين مغناطيسي، وألفان و60 أشعة علاجية بمركز علاج الأورام والطب النووي، و 192 ألف و828 تحليل طبي للمرضى.

ويعكس التقرير حجم الخدمات العلاجية التي تقدمها مستشفيات جامعة القاهرة للمواطنين من جميع المحافظات وتقدم 95% منها بالمجان.

أ ش أ