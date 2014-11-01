بالفيديو.. ضبط مسجل خطر هارب من أحكام جنائية بسوهاج

​تمكنت قوة من مركز شرطة ساقلتة بمحافظة سوهاج وبتوجيهات من اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج بضرورة مداهمة البؤر الاجرامية من خلال الحملات الأمنية المكثفة لضبط الخارجين عن القانون والصادر بحقهم أحكام قضائية.

ونجحت قوة من مباحث مركز شرطة ساقلتة مدعومة بمجموعات قتالية من إلقاء القبض على القللى عز العرب عثمان 35 سنة ويقيم بقرية القرامطة شرق مركز ساقلتة والسابق اتهامه فى عدة قضايا جنايات وصدر ضده حكم غيابى مؤبد فى القضية رقم 7059 لستة 2013 كما صدر بحقة حكم بالسجن المشدد 10 سنوات غيابى وذلك لاتهامه فى قضايا خطف وسرقة بالاكراة بدائرة قسم ثانى سوهاج.

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