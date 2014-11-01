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جامعة القاهرة تحظر قيد الخريجين ممن شاركوا بأعمال عنف بالدراسات العليا

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جامعة القاهرة تحظر قيد الخريجين ممن شاركوا بأعمال عنف بالدراسات العليا جامعة القاهرة تحظر قيد الخريجين ممن شاركوا بأعمال عنف بالدراسات العليا

اشعال الشماريخ داخل جامعة القاهرة

أكدت جامعة القاهرة أن المفصولين من الخريجين قد فصلوا على قاعدة اشتراكهم في هذه المظاهرات حسب ما أوضحته الكاميرات وتم استدعاءهم على عناوينهم المسجلة بكلياتهم ، ولكنهم لم يحضروا وأنهم قد فصلوا من الدراسات العليا حال قيدهم بها أو منعهم نهائياً من الالتحاق والقيد بها مستقبلاً سواء في جامعة القاهرة أو الجامعات الأخرى.

وأوضحت الجامعة ـ فى بيان اليوم ـ أن يحظر تقدم المفصولين من الخريجين أو ترشيحهم في وظائف بالجامعة وخاصة وظائف الباحثين أو المعيدين بها.

واتخذت الجامعة فضلا عن ذلك إبلاغ الجهات الرسمية بأسماء وصور هؤلاء الخريجين لاتخاذ ما تراه بشأنهم.

أ ش أ

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