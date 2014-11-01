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طرق طبيعية للتخلص من مشاكل الجلد

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طرق طبيعية للتخلص من مشاكل الجلد طرق طبيعية للتخلص من مشاكل الجلد

السبت 01-11-2014 19:27

هل تعانين من تجاعيد بشرتك واحمرارها أو حتى جفافها!! حاولي إبعاد مشاكل بشرتك بعيدًا، فعندما يتعلق الأمر بالبشرة، فالطعام الصحي قد يساهم في التخلص من معظم هذه المشاكل. ولكن مع بعض التكنيكات السهلة والخطط الغذائية المفيدة. حددي مشكلتك أولًا، ثم ابدئي في علاجها على الفور.

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1.المشكلة: جفاف وبهتان الجلد
الحل: الأطعمة الغنية بأوميغا 3 كالسلمون والتونة والسردين. فهذه الأسماك تعمل على ملء الجسم من الداخل بالرطوبة، وإذا كنت لا تفضلين السمك، فالبديل عنه هو بذور الكتان، الأفوكادو والجوز.
2.المشكلة: الجلد الأحمر
الحل: مشروب النعناع الساخن يعتبر من أفضل مضادات الالتهابات، فبإمكانه التخفيف من أي احمرار. وللحصول على أفضل كوب من النعناع يفضل أن تقومي بتجفيفه منزليًّا لضمان الحصول على نعناع طازج ومفيد.
كما يمكنك تناول كوب واحد من البازلاء كحل آخر لمشكلة احمرار الجلد، أو شرب كوب من عصير الليمون الطازج.
3.المشكلة: شيخوخة الجلد
الحل: أفضل غذاء للتخلص من هذه المشكلة هو التوت. فهو يحتوي على الفيتامينات والبروبيوتيك، إضافة إلى كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والتي تساعد على حماية البشرة من التلوث الضار. والأفضل من ذلك هو قيام التوت بتجديد خلايا البشرة المتقدمة في العمر بأخرى أكثر شبابًا ونضارة. ولبشرة أكثر إشعاعًا قومي بصنع وجبة خفيفة من التوت الطازج مع الجوز.

 

 

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