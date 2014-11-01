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القبض على ناشطة سعودية بتهمة “التطاول على الإسلام”

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القبض على ناشطة سعودية بتهمة “التطاول على الإسلام” القبض على ناشطة سعودية بتهمة “التطاول على الإسلام”

سعاد الشمري

ذكر ناشطون سعوديون معارضون أن السلطات اعتقلت الناشطة في مجال حقوق الإنسان سعاد الشمري بتهمة “التطاول على الإسلام”. في حين لم تعلق الداخلية السعودية على الأمر بعد، قال ناشط إنها “معتقلة في سجن بجدة”.

من المعروف أن سعاد الشمري أسست مع رائف بدوي الناشط في المجتمع المدني موقع “الشبكة الليبرالية السعودية الحرة” الذي ينتقد الهيئة الدينية في المملكة المحافظة.

ويقضي بدوي عقوبة بالسجن عشر سنوات صدرت بحقه في مطلع سبتمبر بتهمة “الإساءة للإسلام”.

وفي تغريدة كتبت زوجة الناشط رائف بدوي إنصاف حيدر أن سعاد الشمري “مسجونة حاليا في جدة بتهمة الإساءة للإسلام مثلها مثل رائف بدوي”.

وقال أحد الناشطين ردا على أسئلة وكالة فرانس برس “إنها تهمة تلصق بكل مدافع عن حقوق الإنسان”. وقال ناشط ثان إن اعتقال سعاد الشمري يأتي ضمن حملة “تهدف إلى إسكات الجميع”.

والشمري معروفة بنشاطها خصوصا على شبكات التواصل الاجتماعي، ففي تغريدة في الآونة الأخيرة علقت سعاد الشمري فوق صور لرجل يقبل يد رجل دين ملتح “لاحظ الغرور والزهو على وجهه حين يجد عبدا يقبل يده”.

وفي تغريدة أخرى في  أكتوبر كتبت “حرض علي بكل المنابر وخرجت بيانات وتحريض على قتلي واعتقالي كفروني وفسقوني لأني انتقد شيوخهم”.

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أونا

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