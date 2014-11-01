روسيا تنجح في إطلاق صاروخ باليستى تجريبي من طراز “توبول-أم”

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت عن إطلاق تجريبي ناجح لصاروخ حربي من طراز “توبول-أم”.

وذكرت وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية أن قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية أطلقت اليوم السبت، صاروخا باليستيا بعيد المدى من طراز “توبول-أم” من قاعدة “بليسيتسك” في شمال شطر روسيا الأوروبي. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن إطلاق الصاروخ كان تجريبيا.

ووصل الصاروخ إلى الهدف المطلوب تدميره في شبه جزيرة كامتشاتكا في شرق شطر روسيا الآسيوي، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيجور يجوروف، في بيان له إن التجربة أكدت قدرات منظومة “توبول-أم” الصاروخية وجاهزيتها القتالية.

ويستطيع صاروخ “توبول-أم”، وهو من الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية، الوصول إلى قارات بعيدة مثل أمريكا عندما ينطلق من الأراضي الروسية.

أ ش أ