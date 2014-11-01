إحالة 4 طلاب بـ«زراعة الزقازيق» لمجلس التأديب بتهمة التحريض على تعطيل الدراسة‎

قرر الدكتور عبد الحكيم نور الدين، عميد كلية الزراعة بجامعة الزقازيق، إحالة 4 طلاب إلى مجلس تأديب الطلاب بالجامعة، وذلك لإثارتهم الشغب والتحريض وتشوية جدران المنشأت التعليمية بجامعة الزقازيق بعبارات مسيئة للجيش والشرطة.

قال ” عبد الحكيم “، فى تصريح خاص، أن شخص من بين الطلاب التى تم تحويلهم لمجلس تأديب قام بتوزيع منشورات تسئ للجيش والشرطة وتحرض على تعطيل العملية التعليمية على الطلاب داخل الجامعة، كما قام بتوزيع جداول محاضرات ” مزيفة ” عليها عبارات مسيئة، زاعماً أنها صادرة من إدارة الكلية .

وأضاف ” نور الدين ” ان الثلاث طلاب الآخرين قاموا بالتظاهر والهتاف وترديد عبارات تحريضية للجيش والشرطة ، ومحاولة تشوية العملية التعليمية لتعطيلها .

وأوضح عميد كلية الزراعة بجامعة الزقازيق أن ضمن الطلاب الثلاث، طالبة موقع عليها قرار بالفصل فى العام الماضى بذلك الشأن لكتابتها على جدران المعامل وقاعات التدريس بقسم المايكرو بايولجى، وتم توجيهها لإزالة ما كتبتة تحت إشراف الأستاذة الدكتورة هويدة لبيب رئيس القسم، وتم إيقاف عقابها بالفصل 4 أسابيع، بعد اقرارها هى ووالدها بعدم تكرار ذلك فى الفصل الدراسى الأول من العام الماضى ، مضيفاً انها أحيلت لمجلس التأديب الطلابى وقرر فصلها فصلين دراسيين وهما الثانى من العام الماضى والأول من هذا العام .

وأشار نور الدين ان الطالبة اتجهت عقب ذلك لمجلس التأديب الأستئنافى بالجامعة والذى أكتفى بفصلها من الفصل الدراسى الثانى من العام الماضى ، موضحاً انه عندما بدأت الدراسة فى هذا العام قامت بممارسة التحريض والتظاهر والتحرض على تعطيل العملية التعلمية وتخريب المنشأت التعليمية .

واختتم نور الدين، أنه يواصل جولاته ولقاءاته مع الطلاب للتأكيد عليهم أن الكلية مؤسسة تعليمية لا شأن لها بالخلافات السياسية ، وأنها ليست طرفاً فى أى نزاع سياسى ولكنها فقط للتعليم .