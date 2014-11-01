بالفيديو..«الداخلية»:ضبط 5 خلايا إرهابية بـ5 محافظات استهدفت منشآت شرطية وعسكرية

قال اللواء هانى عبد اللطيف المتحدث الرسمى لوزارة الداخلية، إن الوزارة تواصل معركتها الحاسمة والفاصلة مع بقايا جماعات الظلام والعنف، وإجهاض مخططاتها الإرهابية.

وتمكن قطاع الأمن الوطنى -بحسب بيان وزارة الداخلية عبر “فيسبوك”- من تحديد وضبط إحدى الخلايا الإرهابية الكامنة بنطاق محافظة دمياط سبق لعناصرها السفر لدولة سوريا والإنخراط بصفوف الجماعات الإرهابية وعودتهم للبلاد إنتظاراً لصدور تكليفات لهم بتنفيذ عمليات عدائية داخل مصر.

إعترفوا بسابقة مغادرتهم للبلاد لدولة تركيا وتسللهم منها لدولة سوريا والإنضمام لإحدى المعسكرات الإرهابية، وتلقيهم التدريبات البدنية والفكرية والعسكرية ودورات متخصصه فى إعداد العبوات المتفجرة والمشاركة فى تنفيذ عمليات إرهابية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن الوطنى والأمن العام والأمن المركزى بالتنسيق مع مديريات أمن الإسماعيلية ، سوهاج ، البحيرة ، والشرقية من ضبط أربع خلايا إرهابية ضمت 34 عنصراً وبحوزتهم عبوات ناسفة، أسلحة نارية وبيضاء، كميات من الذخائر مختلفة الأعيرة، كميات كبيره من المواد الكيميائية وأدوات تصنيع العبوات الناسفة، زجاجات مولوتوف معدة للإستخدام وألعاب نارية، أجهزة لاسلكى، أجهزة كمبيوتر، كاميرات تصوير، عدد كبير من الهواتف المحمولة،متورطين فى إرتكاب العديد من

الحوادث الإرهابية ومنها إلقاء عبوات متفجرة بمحيط قسم شرطة ثان الإسماعيلية وبفناء مدرسة السلام الإعدادية بنات وإضرام النيران فى عدد من سيارات الشرطة ، ومشاركتهم فى التعدى على بعض المنشآت الهامة وإحداث شغب وقطع الطريق بمحافظة الإسماعيلية، إستهداف البنية التحتية بمحافظة الشرقية من أبراج كهرباء ضغط عالى وأبراج شبكات المحمول ، وخطوط التليفونات الأرضية ، وشبكات المياة الرئيسية، وإستهداف عدد من سيارات الشرطة ، وسيارات توزيع الصحف، وإعداد وزرع العبوات الناسفة بمبنى الإدارة التعليمية ، ومحطة السكة الحديد بمنيا القمح، وإستهداف عدد من سيارات الشرطة ومحولات الكهرباء وخطوط السكة الحديد بسوهاج، وإضرام النيران بإحدى سيارات الشرطة بمدينة دمنهور مما أسفرعن إصابة ثلاثة مجندين.

من ناحيةٍ أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة المنصورة وعدد من طلاب الجامعة المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابى لقيامهم بأعمال عنف وشغب داخل الجامعة وإتلاف واجهة المبنى الإدارى لها.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزارة الداخلية ماضية بإيمان لا يتزعزع وجهد لا يتوقف فى تنفيذ إستراتيجيات أمنية شاملة لإقتلاع هذا الإرهاب الغاشم من جذورة، حيث لا تزال هناك أياد عابثة تتربص بمقدرات الشعب وتستهدف إستقرار البلاد، فكونوا على حذر دون خوف ،فرجال القوات المسلحة والشرطة عازمون على بتر تلك الأيادى، وتذكروا أن مصر تحارب الإرهاب وبعون الله سننتصر .

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