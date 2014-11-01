«فتح» تؤكد تعاونها الكامل مع لبنان لمنع أي عمل يضر الأمن بمخيم عين الحلوة

أكد أمين سر قيادة الساحة اللبنانية في حركة «فتح»، فتحي أبوالعردات، على التعاون الكامل مع السلطات اللبنانية لمنع أي عمل يعكر صفو الأمن داخل مخيم عين الحلوة بصيدا بجنوب لبنان أو في جواره.

وقال أبوالعردات، في تصريح صحفي عقب اجتماع القيادة العسكرية العليا لحركة فتح والأمن الوطني، بحضور القادة الأمنيين والعسكريين لـ«فتح»، في مقر الأمن الوطني داخل مخيم عين الحلوة، إننا ضد أي «عمل إرهابي» يستهدف الجيش والقوة الامنية اللبنانية.

وأضاف: «حددنا أن هناك مسؤولية سياسية ومسؤوليات على اللجان والقوة الامنية والقوى العسكرية الموجودة في مخيم عين الحلوة تتكامل في ما بينها من أجل أن نواجه المرحلة المقبلة بنفس الصبر والصمود والتكامل والإخلاص، الذي واجهنا به المطبات السابقة».

وردا على سؤال حول ما تم تناقله من فرار عدد من المطلوبين للدولة اللبنانية إلى مخيم عين الحلوة، قال إن هذا الموضوع تجري متابعته بشكل دقيق وواضح وليس على الإعلام.