أخبار عاجلة

عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«فتح» تؤكد تعاونها الكامل مع لبنان لمنع أي عمل يضر الأمن بمخيم عين الحلوة

Google+ Print

أكد أمين سر قيادة الساحة اللبنانية في حركة «فتح»، فتحي أبوالعردات، على التعاون الكامل مع السلطات اللبنانية لمنع أي عمل يعكر صفو الأمن داخل مخيم عين الحلوة بصيدا بجنوب لبنان أو في جواره.

وقال أبوالعردات، في تصريح صحفي عقب اجتماع القيادة العسكرية العليا لحركة فتح والأمن الوطني، بحضور القادة الأمنيين والعسكريين لـ«فتح»، في مقر الأمن الوطني داخل مخيم عين الحلوة، إننا ضد أي «عمل إرهابي» يستهدف الجيش والقوة الامنية اللبنانية.

وأضاف: «حددنا أن هناك مسؤولية سياسية ومسؤوليات على اللجان والقوة الامنية والقوى العسكرية الموجودة في مخيم عين الحلوة تتكامل في ما بينها من أجل أن نواجه المرحلة المقبلة بنفس الصبر والصمود والتكامل والإخلاص، الذي واجهنا به المطبات السابقة».

وردا على سؤال حول ما تم تناقله من فرار عدد من المطلوبين للدولة اللبنانية إلى مخيم عين الحلوة، قال إن هذا الموضوع تجري متابعته بشكل دقيق وواضح وليس على الإعلام.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية