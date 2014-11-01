في مهرجان أبو ظبي السينمائي أسدل الستار وحسمت النتائج

دبي - صباح جميل، تصوير – باسل حموي

على خشبة مسرح إحدى القاعات في فندق قصر الإمارات في أبو ظبي، وبحضور أقطاب الفن السابع، الذين جاؤوا لعرض أفلامهم في منافسة قوية.. وبعد تسعة أيام من الشغف، حفلت بالعروض السينمائية والنقاشات المهنية واللقاءات. حسمت لجان تحكيم المسابقات المختلفة قرارها الأخير في الأفلام الفائزة، مع إسدال الستار على فعاليات مهرجان أبو ظبي السينمائي في دورته الثامنة، التي أشاد بها الجميع ورؤوا أنها دورة مختلفة وممتازة بكل المقاييس، فقد أسعدت كل الحضور من ضيوف ووسائل إعلام وصناع سينما، واحتوت على مجموعة كبيرة من الأفلام الممتعة، حيث أعلنت النتائج في حفل ختام لافت.

جائزة «اللؤلؤة السوداء» لأفضل فيلم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة وقيمتها 100 ألف دولار أميركي حصدها الفيلم الروسي «لافاياثان» للمخرج أندريه زفيانكتسِف، ونال بطل الفيلم الكسيه سيريبرياكوف جائزة أفضل ممثل. كما حصل الفيلم الروسي «تجربة» للمخرج ألكسندر كوت، على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وقيمتها 50 ألف دولار. بينما فازت ماريا بونفي بطلة الفيلم الدانماركي «فرصة ثانية» للمخرجة سوزان بير، بجائزة أفضل ممثلة.

أما جائزة أفضل فيلم عربي ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وقيمتها 50 ألف دولار، فذهبت إلى الفيلم العراقي «ذكريات منقوشة على حجر» للمخرج شوكت أمين كوركي، وحصل المخرج اللبناني، غسان سلهب، على جائزة أفضل مخرج من العالم العربي عن فيلمه «الوادي»، وقيمتها 25 ألف دولار.

ضمن مسابقة «آفاق جديدة»، حصد فيلم «العجائب» للمخرجة الإيطالية أليتشه رورواتشر، جائزة «اللؤلؤة السوداء» وقيمتها 100 ألف دولار، ونال فيلم «ذيب» للمخرج الأردني، ناجي أبونوار، جائزة أفضل فيلم من العالم العربي وقيمتها 50 ألف دولار، كما حصد الفيلم نفسه جائزة فيبريسكي لأفضل فيلم روائي. ومنحت لجنة تحكيم مسابقة «آفاق جديدة» جائزتها الخاصة لفيلم «دروب الصليب» للمخرج ديتريتش بروغمان، وتبلغ قيمتها 50 ألف دولار. وتوج دوغان إزجه بطل الفيلم التركي «سيفاش» للمخرج كان موجديجه، بجائزة أفضل ممثل، بينما منحت ليون دا كيونغ جائزة أفضل ممثلة، عن دورها في فيلم «في مكانها» للمخرج ألبرت شين، وحاز المخرج الجزائري لياس سالم مخرج فيلم «الوهراني» على جائزة أفضل مخرج من العالم العربي، ونوهت لجنة التحكيم بالفيلم الهندي «شغيل الحب» للمخرج اديتافيكرام سينغويتا. وفي مسابقة الأفلام الوثائقية وقيمتها 80 ألف دولار، حصل فيلم «فيرونغا» للمخرج أورلاندو فون اينزيدل على جائزة «اللؤلؤة السوداء».

حضر الحفل، مروراً على السجادة الحمراء كوكبة من النجوم منهم: صفية العمري، إلهام شاهين، فاروق الفيشاوي، زهرة عرفات، محمد المنصور، أحمد بدير، عمرو واكد، محمد كريم، ومنتج فيلم الختام "big hero 6" الأمريكي روي كونيلي، باسل خياط، منصور الفيلي، وغيرهم من النجوم.

وبعد انتظار يشوبه القلق جاءت اللحظة المنتظرة وتم الإعلان عن النتائج.. واختتم الحفل بكلمة من رئيس المهرجان علي الجابري واصفاً السينما بالسحر، مضيفاً أن المهرجان اكتمل في دورته الثامنة، موجهاً كلمة شكر لكل الفنانين والمخرجين المشاركين فيه، ووسائل الاعلام، وخص بالشكر كل من أسهم بجهده من أجل إنجاح المهرجان وإخراجه بهذه الصورة المشرفة.

بعد ذلك تم عرض فيلم الختام فيلم الرسوم المتحركة ثلاثي الأبعاد "البطل الكبير 6" "big hero 6" للأمريكي روي كونيلي، وهو فيلم كوميدي مليء بالمغامرة والإثارة من إخراج دون هول وكريس وليامز.

يذكر أن الفيلم يشهد عرضه الثاني بعد أن عرض في افتتاح مهرجان طوكيو، ولكنه عرض للمرة الأولى بتقنية ثلاثية الأبعاد، وحاز على تصفيق عال داخل قاعة السينما إعجاباً به وضحكات بأصوات عالية خلال عرضه. واختتمت فعاليات المهرجان بحفل ضخم استمر حتى الثالثة صباحاً.

المزيد من الكواليس والحوارات واعترافات النجوم قريباً في "سيدتي".