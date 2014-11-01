ماذا طلبت إليسا من يسرا في دبي؟

على السجادة الحمراء الخاصة بفعاليات فوغ للموضة والفاشون التي أقيمت في فندق أرماني بدبي، مرت يسرا وإليسا ومايا دياب وروبرتو كفالي الذي كان نشيطاً جداً على السجادة الحمراء وأشعلها مزاحاً مع وسائل الإعلام وأخذ يصافحهم ويصفق ويرسل لهم تحياته. فيما أطلت إليسا بفستان أسود طويل. وكان يبدو عليها الارتباك والسعادة في الوقت ذاته خاصة حينما عبّر الحضور عن جمال فستانها. وسألتها أيضاً عنه وسائل الإعلام فكانت إليسا تجيب عنه بسعادة قائلة إنه من تصميم فيليب بلين والذي كان ضمن من قدموا محاضرات عن الفاشون في فعاليات فوغ. وهذا هو ما تحدثت عنه إليسا على السجادة الحمراء. ثم شاهدت يسرا التي أيضاً أطلت بفستان أسود طويل ورحبت بها وعبرت لها عن إعجابها بها. وبالتالي بادلتها يسرا الشعور ذاته. ثم طلبت إليسا منها التقاط صور تذكارية سوياً. وبعدها شكرت يسرا دبي، وإعمار وهذا الحدث الضخم. كما عبرت عن سعادتها في مشاركة مصممين عرب في حدث ضخم مثل هذا. بينما وصلت مايا دياب في وقت متأخر. وبعد عرض أزياء من 20 مصمماً شاباً ضمن المسابقة العالمية الخاصة باستكشاف المواهب أقيمت جلسات نقاش حول الموضة ، فقدم كل من فرانكا سوزاني وسوزي مينكيس، محاضرة بعنوان "لجيل الجديد في عالم الموضة"، تلاها بعد ذلك بيتر دانداس الذي ناقش موضوع "تجديد التراث"، فيما اختتم فيليب بلين الجلسة بكلمة حول "الفرق بين المبالغة والنجاح"

ثم حضرت النجمات حفل العشاء الخاص الذي أقيم على شرف النجوم ومصممي الأزياء والشخصيات الهامة.