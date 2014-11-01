ليلى علوي... فوتو شوب أم عمليات تجميل؟

أثارت جلسة التصوير التي قامت بها الفنانة المصرية ليلى علوي والمصوّر الصحافي خالد فضة جدلاً كبيراً على موقع "فيس بوك"، بسبب ظهور علوي أصغر سنّاً، فيما عمرها الحقيقي يبلغ 52 عاماً. وقد علّق بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صورها، مؤكّدين خضوعها لعملية شدّ للوجه، في وقت بدت رشيقة أكثر من الواقع؛ وهو ما فسّره الكثيرين بأنّ الفوتو شوب تدخّل في الصور.

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