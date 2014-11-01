مسؤول إيراني: داعش وغيره نتاج سياسة الغرب المعادية للتطور في المنطقة

أكد أمين لجنة حقوق الإنسان بالسلطة القضائية في إيران محمد جواد لاريجاني أن تنظيم “داعش” وغيرها من المنظمات الإرهابية نتجت عن سياسة الدول الغربية لمنع التطور في دول المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية عن لاريجاني – في لقاء له مع نائب وزير حقوق الإنسان الإيراني عبدالكريم عبدالله شلال – قوله “إن ما نشهده اليوم وخاصة الجرائم الوحشية للجماعات الإرهابية مثل داعش هو نتيجة لنهج الهيمنة ونهج الدول الغربية المعادى للتطور، منذ عدم اعترافها بحق الدول الإسلامية في تطوير أنفسها، لافتا إلى أن كافة الضغوط التي تمارس على إيران تحت ذرائع متعددة تتماشى مع هذه وجهة النظر”.

وشدد لاريجاني على أنه بنظرة فاحصة على الأعمال الإرهابية في المنطقة، تظهر أن الولايات المتحدة وحلفاءها يستفيدون من هذه الأعمال في الوقت الذي تحترق فيه الدول الإسلامية من قبل الإرهابيين وتوقفت فيه أيضا مشروعاتهم التنموية بسبب التهديدات الإرهابية.

ووصف المسئول الإيراني الأعمال الإرهابية في العراق بجرائم ضد الإنسانية، وشدد على أن دعم طهران وجاهزيتها لمساعدة بغداد في الحرب على الإرهاب.

أ ش أ