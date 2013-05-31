محافظ الجيزة : رقابة صارمة على أعمال شركة النظافة الوطنية المكلفة بحي الهرم

بدأت رسميا شركة النظافة الوطنية المسند لها نظافة حي الهرم أعمالها في جمع ونقل القمامة من الوحدات السكنية والمحلات التجارية إلى جانب كنس الشوارع الواقعة بزمام الحي، حيث يستفيد من العقد 160 ألف أسرة يتم جمع القمامة الخاصة بهم من وحداتهم السكنية ونقلها إلى المقلب العمومي بشبرامنت.

وقال محافظ الجيزة الدكتور علي عبدالرحمن – في تصريحات له اليوم الجمعة – إنه لن يسمح بأي تقصير في أداء الأعمال وفي نفس الوقت ستأخذ الشركة حقوقها كاملة من المحافظة، مؤكدا أن رضاء المواطن هو المعيار الوحيد في الحكم على الشركة.

> وأضاف أن القمامة التي من المقرر جمعها من الحي تصل إلى 550 طنا يوميا ويتم حساب الشركة بالطن وحسب النقلات التي تقوم بها إلى مقلب شبرامنت حيث يتم وزن القمامة عن طريق ميزان بسكول.

وأكد عبد الرحمن أن المحافظة اتخذت العديد من الإجراءات لمتابعة أعمال الشركة حيث تم تقسيم الحي إلى 3 قطاعات تضم 11 مربعا سكنيا تم تخصيص 3 من شباب الرصد والمتابعة لمراقبة الأعمال ورصد أي سلبيات وأخذ رأي المواطنين عن الخدمة المقدمة ليتم إنذار الشركة بتلافيها وتوقيع خصومات من مستحقاتها الشهرية في حالة التقصير.

وأشار إلى أن السلبيات تشمل عدم الجمع من الوحدات السكنية أو كنس الشارع وعدم ارتداء الزي المخصص للعامل وعدم وضع استيكر على المعدات أو وجود نقص في عدد العمال أو المعدات.

يذكر أن الشركة كان قد تقدمت بطلب إلى المحافظة في الأول من مايو الحالي يتضمن تأجيل العمل الرسمي والقيام بكافة بنود العقد والتزاماتها المنصوص عليها في العقد إلى أول يونيو بعدما كانت قد قررت العمل الرسمي أول مايو.

وأكد المحافظ أنه تم الاستجابة لطلب الشركة لأن العقد يتيح لها تحديد فترة في حدود شهر للعمل التجريبي لضمان الأداء بنسبة 100\% والقيام بإعداد خطتها وتجهيز معداتها، مضيفا أن الشركة لم تحصل على أي مستحقات عن هذا الشهر من المحافظة وفقا لمبدأ الأجر مقابل العمل.

أ ش أ