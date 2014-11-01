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اجتماع تحضيري مصري سعودي إماراتي لبحث ترتيبات تنظيم مؤتمر مصر الاقتصادي

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اجتماع تحضيري مصري سعودي إماراتي لبحث ترتيبات تنظيم مؤتمر مصر الاقتصادي اجتماع تحضيري مصري سعودي إماراتي لبحث ترتيبات تنظيم مؤتمر مصر الاقتصادي

إبراهيم محلب

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا تحضيريا اليوم ، مع كل من الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، والدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتي، بحضور وزراء التخطيط، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية،والخارجية، والتعاون الدولي، والاستثمار، وذلك لمناقشة الترتيبات الخاصة بتنظيم مؤتمر الاقتصادى المقرر عقده في نهاية شهر فبراير المقبل بمدينة شرم الشيخ.

واستعرض المجتمعون عددا من الترتيبات الخاصة بالمؤتمر الاقتصادي، والخطوات الجاري اتخاذها على جميع الأصعدة للإعداد للمؤتمر، ومناقشة كافة العناصر التي تضمن نجاحه وتحقيق أهدافه، لما لهذا المؤتمر من أهمية كبيرة في توضيح رؤية مصر الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، والفرص المتاحة للاستثمار بها، بما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية لتنشيط الاقتصاد المصري، وتحقيق معدلات تنمية مرتفعة، فضلا عن الإسهام في توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

كما تم خلال الاجتماع مراجعة عدد من الخطوات التحضيرية للمؤتمر ومن بينها أعداد قائمة المشروعات التي ستعرض به وفقا لبعض المعايير التي تحدد مدى ارتباطها بخطة الدولة خلال المرحلة المقبلة، وتقيس جدواها الاقتصادية والاجتماعية، في بعض المجالات مثل البنية الأساسية والطاقة.

وشهد المجتمعون خلال الاجتماع أيضا الخطوات التي تتخذها المصرية في الفترة الأخيرة، من إصلاح للهيكل الإداري للدولة، وإصلاح تشريعي عام، يشمل تعديلات على قانون الاستثمار، وبعض القوانين المتعلقة به، وحل مشاكل المستثمرين، إنما تعطى رسالة إيجابية، تشير إلى أن مصر تسير في طريقها الصحيح نحو النمو والاستقرار الاقتصادي.

ش أ

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