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جيش بوركينا فاسو:الكولونيل إسحاق زيدا تولى مهام المرحلة الانتقالية

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جيش بوركينا فاسو:الكولونيل إسحاق زيدا تولى مهام المرحلة الانتقالية جيش بوركينا فاسو:الكولونيل إسحاق زيدا تولى مهام المرحلة الانتقالية

أحد قادة الجيش ببوركينافاسو

أعلن قادة الجيش في بوركينا فاسو اليوم السبت عن تأييدهم إسحاق زيدا كرئيس انتقالي للبلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم السبت أنه جاء في بيان موقع من رئيس هيئة الأركان الجنرال نابيريه أونوريه تراوري أنه تم اختيار اللفتنانت كولونيل إسحاق زيدا بالإجماع ليقود الفترة الانتقالية في البلاد بعد رحيل الرئيس بليز كومباوري.

يأتي هذا البيان لينهي الغموض بشأن ماهية من سيتولي رئاسة البلاد خلفا لكومباوري الذي قضى 27 عاما في السلطة وتنحى تحت ضغط من المتظاهرين.

وجاءت المظاهرات على خلفية غضب المعارضة من مساعي كومباوري لإجراء تعديل على الدستور وتمديد حكمه للبلاد الذي استمر لمدة 27 عامًا.

أ ش أ

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