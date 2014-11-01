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“فتح” تؤكد تعاونها مع السلطات اللبنانية لمنع أي عمل يضر بأمن مخيم عين الحلوة

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“فتح” تؤكد تعاونها مع السلطات اللبنانية لمنع أي عمل يضر بأمن مخيم عين الحلوة “فتح” تؤكد تعاونها مع السلطات اللبنانية لمنع أي عمل يضر بأمن مخيم عين الحلوة

حركة فتح

أكد أمين سر قيادة الساحة اللبنانية في حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات على التعاون الكامل مع السلطات اللبنانية لمنع أي عمل يعكر صفو الأمن داخل مخيم عين الحلوة بصيدا بجنوب لبنان أو في جواره.

وقال أبو العردات – في تصريح صحفي عقب اجتماع القيادة العسكرية العليا لحركة فتح والأمن الوطني، بحضور القادة الأمنيين والعسكريين لفتح، في مقر الأمن الوطني داخل مخيم عين الحلوة – إننا ضد أي عمل إرهابي يستهدف الجيش والقوة الأمنية اللبنانية.

وأضاف “لقد حددنا أن هناك مسؤولية سياسية ومسؤوليات على اللجان الأمنية والقوة الأمنية والقوى العسكرية الموجودة في مخيم عين الحلوة تتكامل في ما بينها من أجل أن نواجه المرحلة القادمة بنفس الصبر والصمود والتكامل والإخلاص الذي واجهنا به المطبات السابقة”.

وردا على سؤال حول ما تم تناقله من فرار عدد من المطلوبين للدولة اللبنانية إلى المخيم .. قال إن هذا الموضوع تجري متابعته بشكل دقيق وواضح وليس عبر وسائل الإعلام.

أ ش أ

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